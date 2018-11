Über 20 Grad in Sitten

Wetter | Föhnig milder Start in die neue Woche

Der Föhn trieb die Temperaturen deutlich in die Höhe. Foto: Willy Zengaffinen

In den Alpen blies heute wieder der Föhn. Er trieb die Temperaturen in den entsprechenden Tälern deutlich über die 20-Grad-Marke.

Am wärmsten wurde es in Vaduz mit 22,4 Grad. In Sitten stieg das Quecksilber auf 20,7 Grad, damit wurde der Novemberrekord für diese Station von letzter Woche egalisiert. Darüber hinaus gab es keine neuen Bestmarken.

In der kommenden Nacht schläft der Föhn ein. Morgen Dienstag erreicht eine schwache Störung die Alpennordseite, sie bringt viele Wolken und etwas Regen. Dafür kommt es nun auf der Alpensüdseite zu einer nachhaltigen Wetterberuhigung.

Ab Mittwoch stellt sich generell ruhiges spätherbstliches Hochdruckwetter ein. Im Flachland und den angrenzenden Tälern macht sich Hochnebel breit, die Obergrenze liegt im Bereich von 800 bis 1000 Metern. Diese Schwaden sind aus aktueller Sicht recht hartnäckig, sie lichten sich nur noch zum Teil. In der Folge gehen die Temperaturen unter der grauen Suppe von Tag zu Tag ein wenig zurück, in der Höhe wird es dagegen sonnig und für die Jahreszeit aussergewöhnlich mild – die Nullgradgrenze steigt auf 3300 bis 3500 Meter.

Erst im Laufe des Wochenendes oder zu Beginn der nächsten Woche zeigt die Temperaturkurve dann auch hier deutlich nach unten.

12. November 2018, 17:46

