Folgt Joachim Rausis auf Serge Métrailler?

Die CVP Unterwallis ist auf der Suche nach einem neuen Präsidenten. An dem ausserordentlichen Kongress im Januar 2020 wird sich Joachim Rausis zur Wahl stellen.

Nach der Rücktrittserklärung von CVP-Unterwallis-Präsident Serge Métrailler hat der Lenkungsausschuss der CVP Unterwallis im Februar das Verfahren zur Erneuerung der Parteiführung eingeleitet. Wie die Partei am Mittwoch auf ihrer Homepage schreibt, sei man fündig geworden. So wird sich am nächsten ausserordentlichen Kongress am 16. Januar 2020 in Le Châble Joachim Rausis, Präsident von Orsières, zur Wahl als Nachfolger von Métrailler stellen.

Joachim Rausis nimmt seit 2009 im Kantonsparlament Einsitz. Von 2005 bis 2013 war er Suppleant, seit 2013 ist er Grossrat.

Der Lenkungsausschuss führt den internen Prozess zur Erneuerung der Parteiführung fort. Denn nach der Wahl von Marianne Maret zur Ständerätin gilt es auch, das Amt des Vizepräsidiums der CVP Unterwallis neu zu besetzen.

