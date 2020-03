Pop-up-Store gegen Food Waste in Zermatt

Noch essbare Lebensmittel von Hotels und Restaurants in Zermatt, die wegen vorzeitigem Saisonende nicht mehr verwendet werden, finden am Sonntag Platz in einem Pop-up-Store. Foto: zvg

Noch essbare Lebensmittel von Hotels und Restaurants in Zermatt, die wegen vorzeitigem Saisonende nicht mehr verwendet werden, finden am Sonntag Platz in einem Pop-up-Store.

Der Verein «Lebensraum Zermatt» und die Gemeinde Zermatt organisieren zusammen einen Pop-up-Store, um noch essbare Lebensmittel vor Food Waste zu schützen.

Bereits geschlossene Hotels und Restaurants können ihre Lebensmittel somit für einen guten Zweck abgeben. Ziel dieser Aktion ist die Reduktion von Food Waste, wie Daniel Lauber, Präsident des Hoteliervereins Zermatt, erklärt: «Das Coronavirus war doch sehr einschneidend für Hotels und Restaurants, die aufgrund der Situation vorzeitig ihren Betrieb schliessen mussten. Viele von ihnen sitzen nun noch auf ihren Lebensmitteln. Deshalb bieten wir die Möglichkeit an, dass diese kostenlos in unserem Pop-up-Store abgegeben werden können, anstatt sie wegzuschmeissen.»

Anschliessend könnten sich die Leute nehmen, was sie benötigen, und nach eigenem Ermessen etwas in die Kasse legen. «Die Einnahmen spenden wir an einen lokalen Verein oder eine Institution», so Lauber.

wn

15. März 2020, 11:19

