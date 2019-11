Unterstützung für Frauen in der Politik

Das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie lanciert Kurse für eine verstärkte weibliche Vertretung in der Politik. Es soll Frauen bei zukünftigen Wahlen unterstützen.

Im Hinblick auf die kommunalen Wahlen 2020 und die kantonalen Wahlen 2021 bietet das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie eine neue Reihe von Kursen an. Wie es in einer Mitteilung heisst, will das Amt so Frauen darin unterstützen, ihren Platz in der Öffentlichkeit, insbesondere in der Politik, einzunehmen. Die Weiterbildungen richten sich an bereits in der Politik amtierende Frauen, künftige Kandidatinnen und alle beruflich in der Öffentlichkeit engagierten Frauen.

Die Walliser Frauen sind im öffentlichen Bereich und vor allem in der Politik noch

stark untervertreten, wie es in der Mitteilung weiter heisst: eine einzige Frau in der Walliser Delegation in Bern, nach den Wahlen von 2016 und 2017 weniger als 20 Prozent gewählter Frauen in den Gemeinden und im Kantonsparlament./bn

15. November 2019, 11:36

