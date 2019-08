Staatsrat verteidigt vorzeitige Freistellung von Umwelt-Chef Rossier

Letzte Woche teilte der Staatsrat mit, dass man den abtretenden Chef der Dienststelle für Umwelt, Joël Rossier, freigestellt habe. Nun fordert Rossier, die vorzeitige Einstellung der Zusammenarbeit aufzuheben. Der Staatsrat hält indes daran fest.

In einem in den Medien veröffentlichten Schreiben mit dem Titel «Deklarierung» hatte Joël Rossier den Entscheid der Walliser Regierung, ihn von seiner Arbeitspflicht freizustellen, in Frage gestellt. Medienberichten zufolge erwähnt er einen Verfahrensfehler und verlangt die Aufhebung des Entscheids. Der abtretende Dienststellenchef, so heisst es in einer Mitteilung des Kantons, ist der Ansicht, dass der Staatsrat seinen Entscheid vom 21. August 2019 widerrufen sollte, weil dieser unter anderem die Informationen, die er an das Finanzinspektorat übermittelt hat, nicht berücksichtigt habe.

Joël Rossier habe zwar beantragt, dass die von ihm beim Finanzinspektorat eingereichten Schreiben sowie deren Anhänge Teil seiner offiziellen Position gegenüber dem Staatsrat sind, gemäss Mitteilung hat der Staatsrat jedoch nicht sämtliche Dokumente erhalten. Das Finanzinspektorat habe diese nicht an den Staatsrat weitergeleitet, weil sie nicht Teil des Entscheids seien, Joël Rossier von seiner Arbeitsverpflichtung zu befreien.

Die Regierung warte jedoch auf die Schlussfolgerungen des Finanzinspektorats und habe es gebeten, den gesamten Fall zu analysieren und einen Bericht darüber zu erstellen.

Beim Entscheid, Joël Rossier von seiner Arbeitspflicht zu entbinden, analysierte der Staatsrat lediglich, ob die harmonische Fortsetzung der Zusammenarbeit möglich und der Sinn der Zusammenarbeit ausreichend waren. Er kam zum Schluss, dass dies nicht mehr der Fall ist. Das Vertrauensverhältnis zu einigen seiner Kollegen, seinem Departementsvorsteher und dem Staatsrat sei gebrochen. Dieser Vertrauensbruch werde überdies gegenseitig verspürt, da auch Joël Rossier ihn bestätigt habe.

