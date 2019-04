Freu(n)de fürs Leben

«Jubla Goms» ist gegründet. Das Leitungsteam der Jubla Goms und Vertreter der Kantonsleitung an der Gründungsversammlung in Münster. Foto: zvg

Am Mittwochabend erfolgte im Jugendlokal von Münster die Schargründung von Jungwacht Blauring (Jubla) Goms. Den Kindern und Jugendlichen soll in den Gemeinden Goms und Obergoms ab September 2019 ein vielseitiges Freizeitangebot zur Verfügung stehen.

Nicht einmal ein Jahr hat es gedauert von der ersten Idee bis zur Gründungsversammlung am vergangenen Mittwoch. Im Herbst 2018 wurden sämtliche Instanzen, wie die Jugendarbeitsstelle Goms, die Kantonsleitung von Jungwacht Blauring Wallis, die Gemeinde und der Pfarrer informiert. Diese gaben alle grünes Licht und ihre vollste Unterstützung zum Projekt. Schnell war ein motiviertes Team von Jugendlichen gefunden, welche ein breitgefächertes und abwechslungsreiches Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im Goms anbieten wollen.

Gestern fand die Gründungsversammlung von der «Jubla Goms» statt. Es wurde die Scharleitung mit Ilona Schalbetter und Noemie Mathieu sowie weitere 13 Jugendliche vorgestellt, welche das Leitungsteam bilden werden. Der Gemeinderat der Gemeinde Goms, Reinhard Ritz, erwähnte im Anschluss, dass die Gemeinde dies sehr schätze, wenn Jugendliche sich engagieren und den Kindern und Jugendlichen im Goms sinnvolle Freizeitbeschäftigungen aufzeigen und anbieten. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein und im Dorfleben.

Die näschten Schritte

Als nächster Schritt steht die Suche und Einrichtung eines Vereinslokals im Goms an. Trotz dem Standort in der Gemeinde Goms wird das Angebot für alle interessierten Mädchen und Knaben von 10 – 16 Jahren im Bezirk zur Verfügung stehen. Noch vor dem Sommer sollen die Familien der Region über die «Jubla Goms» an einem Elternabend informiert werden. Ziel ist es, im September 2019 mit den regelmässigen Scharanlässen zu starten und das erste Sommerlager im Jahr 2020 gemeinsam erleben zu dürfen.

Die Kantonsleitung Wallis zeigt sich über die Gründung im Goms äussert erfreut: «Das ist nun die 20. Schar im Oberwallis. Somit haben wir eine super Abdeckung von Salgesch, über die Seitentäler bis ins Goms!» so Christian Kalbermatter, Präsident von Jungwacht Blauring Wallis.

