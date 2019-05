Fünf stolze neue Burger

Burgerversammlung | Burgerschaft Naters trifft sich in Zentrum Mission

98 Burgerinnen und Burger von Naters nahmen am Mittwochabend an der Burgerversammlung im Zentrum Missione teil. Schwerpunkte waren die Genehmigung der Rechnung und die Einburgerung von fünf Personen.

Bei einem Aufwand von 690'971.45 Franken und einem Ertrag von 879'545.81 Franken schliesst die Jahresrechnung 2018 mit einem Cashflow (vor Abschreibungen) von 188'574.36 Franken ab, schreibt die Burgerschaft Naters in einer Mitteilung. Die im Jahr 2018 getätigten Investitionen in der Höhe von 222‘592.02 Franken beinhalten demnach den Umbau des ehemaligen Seminarraums im Dachgeschoss des Hotel Belalp in ein Mehrbettzimmer und den Ausbau der sich seit 2011 im Rohbau befindlichen IV-Toilette im Untergeschoss.

Des Weiteren beinhalten die getätigten Investitionen die notwendigen Vor- und Planungsarbeiten sowie die ausgeführten Sondagen an der bestehenden Bausubstanz für den Umbau der Gästezimmer im Hotel Belalp. Die im Voranschlag 2018 für diese Investitionen budgetierten Kosten konnten gemäss Mitteilung eingehalten werden.

Auch in diesem Jahr durfte der Burgerrat mit Fabian Ebener, Pascal Minnig und Pascal Roten mit seinen Kindern Joline und Colin drei Gesuchsteller vorstellen, welche ihre Verbundenheit zu ihrer Wohngemeinde und zur Burgerschaft Naters mit dem Schritt der Einburgerung bekunden möchten. Dem Einburgerungsgesuch wurde einstimmig zugestimmt.

Die feierliche Aufnahme der Neuburger wird am traditionellen Burgertrüch am 20. Juni 2019 erfolgen.

wb

15. Mai 2019, 21:03

