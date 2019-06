Furkastrasse gesperrt

Umleitung. Aufgrund des Marschmusikwettbewerbes wird die Furkastrasse am Samstag und Sonntag jeweils von 15 Uhr bis 20 Uhr gesperrt. Foto: Symbolbild WB

Aufgrund des 26. Kantonalen Musikfestes in Naters kommt es im Dorf zu einigen Strassensperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Die Natischer Furkastrasse wird am Samstag und Sonntag jeweils von 15.00 bis 20.00 Uhr gesperrt sein. Während dieser Zeit findet der Marschmusikwettbewerb statt. Der Verkehr in Richtung Blatten und Mund wird über die wiedereröffnete Belalpstrasse umgeleitet.

Parkmöglichkeiten während des Musikfestes befinden sich auf dem Sportplatz Stapfen in Naters. Weitere Parkplätze in der Region Brig und Naters stehen für die Anreisenden zur Verfügung. Der Ortsbus in Naters befördert Passagiere zudem das ganze Wochenende über kostenlos.

pd/awo

08. Juni 2019, 08:00

Artikel teilen