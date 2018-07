Gabalier im Gletscherdorf

Unterhaltung | SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» gastiert in Saas-Fee

Entertainer. Der österreichische Superstar Andreas Gabalier tritt am 19. Juli bei der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» in Saas-Fee auf. Foto: Keystone

Am 19. Juli kommt das Schweizer Fernsehen mit der Sendung «Donnschtig-Jass» nach Saas-Fee. Stargast ist der «Volks-Rock-'n'-Roller» Andreas Gabalier. Gedreht wird auf dem Postrondell.

Die Sendung «Donnschtig-Jass» des Schweizer Fernsehens wird am 19. Juli in Saas-Fee gastieren. Gestern Abend haben die Saaser die Zermatter in Zweisimmen beim Jassen besiegt und damit den nächsten Austragungsort der Sendung ins Saastal geholt.

Stargast der Sendung ist der österreichische Sänger Andreas Gabalier.

Wie Saastal Tourismus mitteilt, beginnen ab 13:15 Uhr die Proben auf dem Postrondell direkt beim Dorfeingang, um 16 Uhr ist öffentlich Generalprobe und Festbeginn mit Wirtschaft. Ab 20:00 Uhr wird die Sendung, moderiert von Roman Kilchsperger, aufgenommen und live ausgestrahlt.

pd/msu

13. Juli 2018, 09:36

Artikel teilen