Gampel: Zeugenaufruf nach tödlichem Personenunfall am Bahnhof

Am Dienstag ereignete sich am Bahnhof Gampel-Steg ein Personenunfall. Ein Mann wurde auf dem Gleis von einer Zugskomposition erfasst und tödlich verletzt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Am Dienstagvormittag kam es am Bahnhof Gampel-Steg zu einem tödlichen Personenunfall. Zu dessen Klärung bittet die Kantonspolizei all jene Personen, welche Auskünfte zum Unfallhergang machen können, sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56 zu melden. Die Polizei sucht gemäss Mitteilung insbesondere jene Person, welche sich zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Perron 2/3 am Bahnhof Gampel-Steg befunden hat.

Am Dienstag gegen 10.48 Uhr beabsichtigte ein Mann mit blauer Jacke westlich des Bahnhofs Gampel-Steg am Ende des Perrons 2/3 die Gleise zu überqueren. Dabei kam er zu Fall. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Schnellzug den Bahnhof Gampel-Steg. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung erfasste die Komposition mit der Zugsfront den Mann auf dem Gleis.

18. Dezember 2019, 16:06

