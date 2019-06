Gampjerin darf fürs Praktikum nach China

Das Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) bietet sieben Studenten und Auszubildenden die Möglichkeit, an einem zweimonatigen Praktikum in Shanghai teilzunehmen. Um Land und Leute kennenzulernen und den persönlichen wie beruflichen Erfahrungsschatz auszuweiten.

Sieben junge Leute aus dem Kanton Wallis haben in diesem Sommer die Möglichkeit, in Shanghai ein Praktikum zu machen. Organisiert werden die Auslandaufenthalte vom ICL Cup, der den Walliser Jugendlichen eine internationale Vision anbieten will. Das Wallis nimmt erst zum zweiten Mal an diesem sogenannten ICL Cup teil, wobei ICL für Integrate Chinese Life steht.

40 Bewerbungen sind eingegangen

China sei ein Land, das im Bereich Innovation und neue Technologien sehr aktiv sei, betonte Bastien Dumont, Mitbegründer von ICL und CEO, am Mittwochnachmittag in Sitten bei der Präsentation der sieben Kandidaten. Die Zahl der Bewerbungen lag bei rund 40. Dies sei Beleg dafür, dass dieses Praktikumskonzept für junge Walliser von grossem Interesse sei. Die sieben auserwählten Studenten oder Auszubildenden befinden sich auf Sekundarstufe II oder auf Tertiärstufe. Sie werden im fernen China ein Praktikum innerhalb eines lokalen Start-ups oder eines internationalen Unternehmens auf ihrem Gebiet absolvieren.

Andrea Rotzer (21) aus Gampel freut sich sehr auf den speziellen Auslandaufenthalt. Sie wird im Sommer ihre Ausbildung zur Mediamatekerin abschliessen und danach dank der Unterstützung des DVB nach China reisen.

12. Juni 2019, 16:31

