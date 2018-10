Walliser Ex-Gardisten feiern Gedenkmesse in Sitten

An diesem Sonntag feierten die Ex-Gardisten der Sektion Wallis einen Gedenkgottesdienst für Johannes Paul II. Foto: zvg

Am Sonntag feierten die Ex-Gardisten der Sektionen Wallis und Lemania in der Kathedrale von Sitten einen Gedenkgottesdienst für Johannes Paul II.

Johannes Paul II. lenkte die Geschicke der Weltkirche zwischen 1978 und 2005 und wurde im Jahre 2014 heilig gesprochen. Bei der Predigt betonte Bischof Lovey, dass der polnische Pontifex als grosser Evangelist in die Geschichte einging, der den Völkern auf allen Kontinenten die frohe Botschaft verkündete.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Gardisten im Restaurant Les Châteaux zum Mittagessen und erinnerten sich in einer freundschaftlichen Ambiente an die unvergessliche Zeit in Rom zurück.

pd / pan

22. Oktober 2018, 08:28

