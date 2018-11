Gemeinderat Lauber demissioniert

Gemeinderat Ueli Lauber hat im Oktober seine Demission per Ende 2018 beim Staatsrat in Sitten eingereicht, informierte die Gemeindekanzlei von Ausserberg gestern in einem Schreiben an die Medien.

Der Rücktritt wird mit gesundheitlichen Problemen begründet. Der Gesamtgemeinderat würde diesen Schritt sehr bedauern, heisst es weiter. Der Staatsrat hat Laubers Demission am 21. November bewilligt.

pd / zen

23. November 2018, 19:14

Artikel teilen