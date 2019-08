«Wenn wir eine Anfrage erhalten, kommen wir noch einmal»

Ländlermusik am Openair Gampel? So abwegig ist das nicht, wie sich am Sonntagmorgen zeigte: Die Genderbüebu haben für mächtigen Besucheraufmarsch gesorgt.

Nach ihrem Auftritt nahmen sich Simon und Kilian Schnydrig von den Genderbüebu Zeit, einige Fragen zu beantworten. So seien die vier Musiker vor ihrem Auftritt überhaupt nicht nervös gewesen, sondern höchstens «ein klein wenig angespannt», sagten sie. Und dass Ländlermusik am Openair Gampel funktionieren kann, bewiesen sie gleich eindrücklich – selbst wenn das musikalische Programm grossmehrheitlich auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist. «Aber wir kennen die Headliner genau so wenig, wie sie uns», so die Genderbüebu.

aa/mas/awo

18. August 2019, 18:30

