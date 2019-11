Gewerbebetreibende unter sich

Der ehemalige Skiprofi Daniel Albrecht referierte am Herbstanlass von Visp Gewerbe. Foto: zvg

Am Donnerstagabend lud Visp Gewerbe zum jährlichen Herbstanlass ein. Der Anlass wurde erstmals in Zusammenarbeit mit den Gewerbevereinen von Brig-Glis und Naters durchgeführt.

Rund 100 Mitglieder der Gewerbevereine von Brig-Glis, Naters und Visp fanden sich am Donnerstagabend zum Referat des ehemaligen Skiprofis Daniel Albrecht im Visper La Post ein. Dieser berichtete gemäss Mitteilung von seiner erfolgreichen und verheissungsvollen Skikarriere, dem tragischen Sturz in Kitzbühl im Januar 2009

und wie er den Weg zurück in den Alltag gefunden hat. Die spannenden Ausführungen hinterliessen bei den Gewerbebetreibenden einen bleibenden Eindruck und sorgten für den einen oder anderen Gänsehaut-Moment.

Nach dem Referat moderierte Steven Anthamatten eine Fragerunde, wobei die Anwesenden während des Referats ihre Fragen mittels einer App stellen konnten.

pd/ip

08. November 2019, 17:06

Artikel teilen