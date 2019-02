Zusammenarbeit mit Tourismussektor verstärken

Die Mitglieder des Gewerbevereins Goms haben an der am Freitag abgehaltenen GV beschlossen, Möglichkeiten zu prüfen, die Aktivitäten des Vereins auf die Aletschregion auszuweiten. Ferner soll die Zusammenarbeit mit den im Tourismussektor tätigen Betrieben gestärkt werden.

Vorab konnte der Gewerbeverein Goms einige neue Vereinsmitglieder aufnehmen. Für den zurückgetretenen Jürg Bernhard wählte die Versammlung Nadja Werlen in den Vorstand.

Ferner strebe der Vorstand, so heisst es in einer Mitteilung, eine vermehrte Zusammenarbeit sowohl mit den Gemeinden als auch mit den Verantwortlichen der Tourismusbetriebe an. Als Projektverantwortlicher habe man Bernhard Imoberdorf gewinnen können.

Auch geografisch würden Überlegungen angestellt, neue Akzente zu setzen. Die GV willigte auf Anfrage des Vorstands ein, eine Ausweitung ins Aletschgebiet abzuklären.

Der Höhepunkt im neuen Geschäftsjahr des Gewerbevereins Goms stellt derweil das Forum Goms dar, welches vom 2. bis am 5. Mai in Fiesch stattfinden wird. Ehrengast ist Gemeinde Naters. Weitere Anlässe im Jahresprogramm sind sodann der Familienausflug im Sommer und die GV 2020.

pd / pan

02. Februar 2019, 16:37

