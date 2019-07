Gewitter halten Feuerwehr und Polizei auf Trab

Wetter | Überschwemmungen in Leuk, Hochwassergefahr in Zermatt

In Zermatt droht Hochwasser vom Triftbach. Die Feuerwehr ist in Bereitschaft. Foto: Archivbild Mengis Media, vom Donnerstag

In Leuk-Stadt ist es am Freitagabend zu Überschwemmungen gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Derweil steht in Zermatt der Triftbach unter Beobachtung.

Am Freitagabend ist es in Leuk-Stadt zu Überschwemmungen gekommen. So bahnte sich das Wasser seinen Weg durch den historischen Dorfkern von Leuk-Stadt. Die Stützpunktfeuerwehr Leuk musste wegen Überschwemmungen in der Sonnenstrasse und in der Varenstrasse ausrücken.

Kurz nach 20 Uhr teilte die Kantonspolizei mit, dass die Strasse zwischen Salgesch und Susten wegen Hochwasser und Geröll auf der Fahrbahn während der Nacht gesperrt wird.

Währenddessen haben die Behörden in Zermatt wegen Hochwassergefahr beim Triftbach die Brücke im Dorf und sämtliche Zugänge zum Bach gesperrt. Feuerwehr und Polizei sind in Alarmbereitschaft.

Der Triftbach droht erneut über die Ufer zu treten. Die Behörden im Matterhorndorf sind in Alarmbereitschaft. Wie Romy Biner-Hauser, Präsidentin der Gemeinde Zermatt, festhält, wurden sämtliche Zugänge zum Triftbach und auch die Brücke im Dorf gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind auf Platz. Seit dem späten Freitagabend führt der Triftbach wieder deutlich mehr Wasser mit sich.

Bereits am Mittwochabend war der Triftbach über die Ufer getreten.

vem / pac

26. Juli 2019, 21:01

