Nur auf Französisch

Westschweizer Gleichstellungsbeauftragte haben mit Leuten aus den zuständigen Departementen das Lehrmaterial «Ecole de l’égalité» für die Behandlung von Gleichstellungsfragen im Unterricht überarbeitet. Deutschsprachige Lehrer werden von den Verantwortlichen des Kantons auf ein Buch aus dem Jahr 2008 verwiesen.

2006 haben Westschweizer Gleichstellungsbeauftragte (egalite.ch) das Lehrmaterial «Ecole de l’égalité» entwickelt. Mehr als zehn Jahre später werde es nun aktualisiert. Um es mit den Fachbereichen und Zielen des Westschweizer Lehrplans (PER) besser in Einklang zu bringen, wie es in einer Pressemeldung heisst.

Ab heute liege die erste Broschüre vor. Diese richte sich an Schüler vom ersten Kindergarten bis zur zweiten Primar und ermögliche, «dass sich schon die Allerjüngsten den Herausforderungen der Gleichstellungsfragen bewusst werden». In den verschiedenen vorgeschlagenen Sequenzen werden Themen wie Familie, Berufe oder politische Bildung behandelt. Diese sollen «für die geschlechterspezifischen Darstellungen und Konnotationen sensibilisieren», heisst es weiter. Im Laufe des Jahres 2019 sollen drei weitere Broschüren folgen, die für Schüler von der dritten Primar bis zur dritten Orientierungsschule bestimmt seien.

Deutschsprachigen Lehrern, die mit ihren Schülern Gleichstellungsfragen besprechen möchten, werden die «vergleichbaren Unterrichtsvorschläge» aus dem Lehrmittel «Lotta boxt, Goran tanzt» empfohlen. Ein Buch aus dem Jahr 2008.

pd/tma

19. Februar 2019, 11:00

