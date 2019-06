Gliser eine Nacht ohne Trinkwasser

Aufgrund von Bauarbeiten für den ­neuen Gliser Dorfplatz wird in der Nacht auf Dienstag (22.00 bis 5.00 Uhr) die Trinkwasserversorgung ausser Betrieb genommen.

Dies gilt für bestimmte Liegenschaften im Bereich Dorfplatz, Zwingarten, Wierystrasse, Gliserallee, Napoleonstrasse oder Oberdorfstrasse (siehe rot markierter Bereich auf der Grafik). Für die betroffenen Bewohner heisst das, dass sie in der Nacht von Montag auf Dienstag, von 22.00 bis 5.00 Uhr, kein Trinkwasser über den Trinkwasserhahn beziehen können. Auch die Berieselung, grösstenteils mit separatem Zähler an die Versorgung angeschlossen, fällt über Nacht aus.

Den kurzen Unterbruch während «nur» einer Nacht habe man bewusst gewählt, «weil vereinzelt Betriebe wie Coiffeure und Restaurants auf Wasser fürs Haarewaschen und Kaffeemachen angewiesen sind», erklärt der Brig-Gliser Stadtingenieur Marco Walter. «Am Dienstagmorgen nach 5.00 Uhr sind die Leitungen umgehängt und die Provisorien erstellt: Das Wasser läuft wieder normal.» Aufgrund der kurzen Dauer des Unterbruchs stelle die Gemeinde den Anwohnern kein Trinkwasser zur Verfügung, empfiehlt ihnen aber, abends eine Badewanne voll Wasser einzulassen; als ­Reserve, um etwa nach einem Toilettengang Wasser nachzugiessen.

Laut Walter seien in der zweijährigen Bauphase noch weitere Unterbrüche geplant, was das Trinkwasser betrifft. Zum Beispiel dann, «wenn wir nächstes Jahr die neue Trinkwasserleitung verlegt haben und an das bestehende Netz anhängen werden». Wenn es um das Gut Wasser geht, so Walter, sei eine gute Vorbereitung für die Arbeiten unabdingbar. «Da müssen alle sauber und vorsichtig arbeiten.»

