Goudron Bike Days gehen in die vierte Runde

Anfang Mai gehen in der Simplonstadt die vierten Goudron Bike Days Brig Simplon über die Bühne. Der Anlass geht wie bereits im letzten Jahr über drei Tage.

Am Wochenende vom 1. bis 3. Mai stehen in Brig die Goudron Bike Days Brig Simplon 2020 auf dem Programm. Wie schon im letzten Jahr beginnt der Anlass am Freitagabend. Den Auftakt bildet ein Konzert von «Sultans of Swing». Am Samstagmittag erfolgt mit dem Ride-in der Motorradfahrer der offizielle Start der vierten Goudron Bike Days Brig Simplon. Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm auf dem Stadt- und Sebastiansplatz sollen anschliessend Jung und Alt auf ihre Kosten kommen. Zu sehen und zu erleben gibt es unter anderem Trial-Shows, Livekonzerte, Hip-Hop-Darbietungen oder ein Pocketbike-Parcours. Ferner werden sich entlang der Bahnhofstrasse Motorräder aller Gattungen aneinanderreihen, werden doch diverse Motorradclubs aus dem ganzen Wallis, aus der Schweiz sowie aus Italien und Frankreich erwartet. Ein weiteres Highlight wird das Ride-out am Samstagnachmittag sein. Bei diesem begibt sich die Motorradfamilie auf einen rund einstündigen Ausflug.

Wie es vonseiten der Organisatoren weiter heisst, wird das Programm im Briger Stadtzentrum durch zahlreiche Verkaufsstände und beste Verpflegungsmöglichkeiten ergänzt.

Den Abschluss der Goudron Bike Days Brig Simplon 2020 bildet am Sonntag die traditionelle Motorradsegnung auf dem Simplonpass. Bei schlechter Witterung findet diese im Hof des Stockalperschlosses statt.

wh

06. Februar 2020, 14:05

