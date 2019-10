«Grace» ist neue Miss Gampel

Landwirtschaft | 14. Interkantonaler Schafausstellungsmarkt in Gampel

Die Züchter führen ihre Tiere in die kleine Arena zur Prämierung. Foto: Walliser Bote

Am Schafausstellungsmarkt in Gampel wurden am Samstagnachmittag die schönsten weissen Alpenschafe auserkoren. «Grace» wurde einstimmig zur Miss Gampel gewählt, bei der Mister-Gampel-Wahl machte «Santos» das Rennen. Beide Tiere stammen von den Züchtern Yvonne und Josef Werlen aus Ferden.

Das Fell von «Grace» lasse nichts zu wünschen übrig, die Wolle sei nahezu perfekt. So lautete das Urteil von Chefjuror Hans Pernet aus dem Rheintal. Er ist schweizweit Zuchtmeister von Schafen und fand nur lobende Worte für die Walliser Tiere: «Die Qualität der Tiere im Oberwallis ist im schweizweiten Vergleich eines vom besten», schwärmte Pernet nach der Wahl. Die Züchter würden sich riesige Mühe geben.

Sein Job sei nicht einfach, da er die Qual der Wahl habe bei der Vielfalt von Spitzentieren. Ausschlag geben schlussendlich der Kopf, die Eleganz, eine saubere obere Linie, gute Becken- und Fleischpartien. Ein richtig starkes Fundament und ein dichtes Wollkleid tun das Ihrige für den Erfolg.

Bei «Grace» hätten all die Kriterien gepasst. Für die fünf Juroren und die zwei Mitglieder der Jury war der Fall klar, dass der Titel der neuen Miss Gampel nur an «Grace» verliehen werden kann.

Niveau ist konstant

Fabian Schwery, Präsident des Oberwalliser WAS (Weisses Alpenschaf), zog ebenfalls ein positives Fazit: «Das Niveau war erneut konstant. Keines der Tiere ist vom Niveau her abgefallen. Die anwesenden Tiere können sich schweizweit sehen lassen.» Auch Schwery schwärmte von «Grace» und nannte sie eine Augenweide. Ein edles, grosses, langes Schaf mit einer guten Fleischlichkeit. Diese war im vergangenen Jahr bereits Schweizer Meisterin bei den Jungtieren in Münsingen.

05. Oktober 2019, 17:37

