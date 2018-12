Über 90 Athleten beim Silvester Nachtslalom in Grächen

Mehrere hundert Zuschauer und viel Stimmung beim Grächner Nachtslalom am Sonntag. Foto: zvg

Am traditionellen Silvester Nachtslalom in Grächen, welcher am Sonntag auf dem Schlusshang der Talabfahrt ausgetragen wurde, haben mehr als 90 Fahrerinnen und Fahrer Skisport auf höchstem Niveau gezeigt. Routinier Joel Müller aus Zermatt und Corina Brunner aus Eischoll dominierten den Wettkampf.

Vor mehreren hundert Zuschauern konnte sich bei den Männern der Zermatter Joel Müller vor Marius Buhl vom Team Benni und dem Grächner Giuliano Fux klar durchsetzen. Bei den Damen lieferten sich die Siegerin Corina Brunner aus Eischoll und Rebecca Graven aus Zermatt ein spannendes Duell. Die beiden Walliserinnen verwiesen Alexandra Thalmann aus Schwarzsee auf den dritten Rang.

Hervorragende Leistungen zeigten auch die Mini-JO-Athleten Alena Abgottspon aus Gspon und Elias Stoffel aus Visperterminen.

Der Skiklub Grächen unter dem Präsidium von Veronique Eyholzer, die Schweizer Skischule sowie die Touristische Unternehmung Grächen AG zeigten sich erfreut über den gelungenen Start in den Wettkampfwinter.

pd / pan

31. Dezember 2018, 11:39

