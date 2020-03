Dramatische Situation für Selbstständige im Wallis

Antworten auf die Frage: «Wie gross ist Ihr Vertrauen in die politische Führung der Schweiz in Bezug auf die Bewältigung der Corona-Krise?» Corona-Krise?» Foto: sotomo

Im Wallis ist die Situation bei den Selbständigerwerbenden aufgrund der Corona-Krise dramatisch: 42 Prozent sind gegenwärtig mit einem Totalausfall der Aufträge konfrontiert.

Das Forschungsinstitut Sotomo führte im Auftrag der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft ein Monitoring durch, dass einen zeitnahen Einblick in die Auswirkungen der Corona-Krise auf den wirtschaftlichen und politischen Alltag gibt. Wie haben den Politologen Michael Hermann gebeten, die Walliser Zahlen zu extrahieren. Sie zeigen unter anderem, dass die Situation bei den Selbständigerwerbenden im Wallis dramatisch ist: 42 Prozent sind gegenwärtig mit einem Totalausfall der Aufträge konfrontiert. Weitere 33 Prozent haben weniger Aufträge als vor der Krise. Allgemein gilt: Die Situation in der lateinischen Schweiz ist weit gravierender als im deutschsprachigen Landesteil.

Skeptische Walliser

Weiter zeigt das Monitoring, dass Im Wallis gegenwärtig eine Mehrheit der Bevölkerung der Ansicht ist, der Bundesrat gehe zu wenig weit in Bezug auf Bewegungsbeschränkungen. Insbesondere die jüngeren Befragten wünschen weitergehende Massnahmen. Zudem zeigen sich die Walliserinnen und Walliser im Vergleich zur schweizerische Gesamtbevölkerung skeptischer gegenüber der Arbeit der Regierung. Während im Wallis 50 Prozent dem Bundesrat vertrauen, sind es schweizweit 63 Prozent, in der in Deutschschweiz gar 71 Prozent. Die Datenerhebung fand zwischen dem 21. und 23. März 2020 statt. Die Grundgesamtheit der Befragung bildet die sprachlich integrierte Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren. Die Befragung erfolgte online. 1540 Personen aus dem Kanton Wallis nahmen an der Umfrage teil.

Die Sotomo-Umfrage zeigt die Unterschiede zwischen dem Wallis und dem Rest der Schweiz.

26. März 2020, 07:00

