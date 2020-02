Gratisfahrt durch den Autoverlad zum Jubiläum

Übergabe des Präsentkorbes an Familie Kovacs aus Baar, Insassen des siebenmillionsten Fahrzeugs am Autoverlad Furka. Foto: zvg

Familie Kovacs aus Baar darf sich freuen: Ihr Auto ist das 7-millionste Fahrzeug am Autoverlad Furka. Zur Feier dieser unglaublichen Zahl spendierte die MGBahn einen Präsentkorb.

Seit der Eröffnung des Autoverlads an der Furka sind sieben Millionen Fahrzeuge mit der Matterhorn Gotthard Bahn durch den Furkatunnel transportiert worden.

Die Insassen des Fahrzeuges, Familie Kovacs aus Baar, staunten nicht schlecht, als sie daher von einer Delegation der MGBahn mit einem Geschenkkorb mit Walliser und Urner Spezialitäten überrascht wurden. Zudem war die Fahrt für alle Kunden gratis, die mit diesem Autozug unterwegs waren.

Jährlich werden rund 225'000 Fahrzeuge von 5.05 Uhr bis 22.05 Uhr im 60- respektive freitags bis montags im 30-Minutentakt durch die kürzeste Ost- Westverbindung zwischen der Innerschweiz und dem Wallis transportiert.

Gegenwärtig erfährt der mittlerweile in die Jahre gekommene Tunnel beim Projekt "Update Furkatunnel" gemäss Mitteilung eine noch bis 2026 andauernde Totalsanierung. Zudem sollen noch dieses Jahr die Verladestationen in Realp und Oberwald modernisiert und den veränderten Kundenanforderungen angepasst werden. Zentrales Element des Vorhabens ist die Ausstattung der Verladestationen mit einem zeitgemässen Vertriebs- und Zutrittssystem inklusive einer automatisierten Erfassung des Fahrzeugkennzeichens per Kamera.

pd/ip

07. Februar 2020, 18:13

Artikel teilen