Grenzübergang Morgins nur noch für Grenzgänger offen

Seit dem 19. März ist die Grenzübertritt bei Morgins nur noch für Grenzgänger mit Arbeitsbewilligung möglich. Und dies auch nur zu bestimmten Zeiten. Letztere Massnahme gilt bis auf Weiteres.

Am 17. März hat die Eidgenössische Zollverwaltung mit Unterstützung der

Kantonspolizei Wallis und der Dienststelle für Mobilität die Grenze bei Morgins

geschlossen. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.

Seit dem 19. März ist der Grenzübertritt bei Morgins nur noch für Grenzgänger,

welche in der Schweiz arbeitstätig sind, möglich. Unter strenger Aufsicht der Eidgenössischen Zollverwaltung können Grenzgänger zwischen 5 Uhr und 9 Uhr sowie zwischen 16 Uhr bis 19 Uhr Uhr ein- beziehungsweise ausreisen.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei kann mit dieser Massnahme sichergestellt werden, dass die in Frankreich lebenden Mitarbeitenden des Gesundheitswesens ihre Tätigkeit in den Spitälern in der Region sowie in der Westschweiz weiterführen können.

Ausserhalb dieser beiden Zeitfenster ist die Grenze bei Morgins für jegliche Ein- und

Ausreise gesperrt. Die Kantonspolizei unterstützt die Eidgenössische Zollverwaltung

durch regelmässige Patrouillen.

Diese Massnahme wird bis auf Weiteres von der Eidgenössischen Zollverwaltung

aufrechterhalten.

wh

30. März 2020, 11:13

