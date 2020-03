Grossrat debattiert in der Simplonhalle

Die nächste Grossratssession im Juni soll nicht im Parlamentsgebäude in Sitten, sondern in der Simplonhalle in Brig-Glis über die Bühne gehen. Dort seien die Vorkehrungen zur Eindämmung des Coronavirus umsetzbar.

Das haben die Verantwortlichen auf Initiative des Chefs Parlamentsdienste Claude Bumman am Dienstag entschieden. Vorausgesetzt bleibt, dass die jetzt geltenden Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch ihre Gültigkeit haben und weder verschärft noch aufgehoben worden sind. In der Simplonhalle kann gewährleistet werden, 130 Parlamentarier plus Übersetzer mit dem geforderten Mindestabstand von zwei Metern zu platzieren. Die Session soll demnach von Montag, 15. Juni, bis am Donnerstag, 18. Juni jeweils nur vormittags stattfinden. Damit die Grossräte und Grossrätinnen mittags nach Hause können.

Ausführliche Information des Staatsrats

Als erstes Traktandum für die Sitzung im Juni ist geplant, dass die Walliser Regierung den Grossrat ausführlich über die Corona-Massnahmen und deren Auswirkungen auf Kantonsebene informiert. Dann soll auch der Rechnungsabschluss wie geplant durchgeführt werden – wenn auch in gekürzter Form. Die Maisession wurde definitiv abgesagt. Die dazu notwendigen Kommissionssitzungen hätten nicht stattfinden können. Weiter zur Debatte steht, dass im Oktober eine zusätzliche Session stattfinden soll, um diese zu ersetzen. Die ordentlichen Sessionen im Herbst sollen wie gewohnt in den Monaten September, November und Dezember stattfinden.

31. März 2020, 21:23

