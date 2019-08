Guter Start zur Simpiler Heimattagung

Am Nationalfeiertag wurde in Simplon Dorf unter grossem Besucheraufmarsch der Start zur 5. Heimattagung gemacht.

Der Auftakt erfolgte am Vormittag mit dem Bauernbrunch im Festzelt. Alsdann eröffnete OK-Präsident Marco Gerold das Dorffest und Gemeindepräsident Sebastian Arnold hob in seiner Ansprache die Vorzüge des Festdorfes hervor. Die Eröffnung wurde von der Musikgesellschaft «Bleiken» umrahmt. Am Nachmittag standen auf dem Dorfplatz folkloristische Darbietungen mit Alphornformationen und Fahnenschwingern, Jodeldarbietungen und Musikeinlagen an.

Daselbst wurde am Abend auch die 1.-August-Feier mit Grossrat Diego Wellig als Festredner abgehalten. Zudem überbrachte eine Delegation aus Argentinien die Grüsse in ihre Urheimat. Abschliessend sind die OK-Präsidenten der früheren Heimattagungen und die jeweiligen Geburtenjahrgänge mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet worden. Die Heimattagung nimmt am Freitag mit einem grossen Angebot ihre Fortsetzung und dauert bis am Sonntagabend.

pd /zen

02. August 2019, 10:00

