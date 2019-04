Hälfte der neu zertifizierten Restaurants aus dem Oberwallis

Heute trafen sich Vorstand und Mitglieder von «Walliser Köstlichkeiten» zur Generalversammlung im Restaurant Schmitta in Raron. Im Vorstand war man stolz darauf, dass letztes Jahr kein Mitglied abgesprungen ist und dass 14 neue dazugekommen sind, darunter sieben Oberwalliser Restaurants.

«Walliser Köstlichkeiten» ist ein Label, mit dem Gastronomiebetriebe zertifiziert werden, die regionale Produkte und warme Gerichte anbieten. Die Steigerung der Mitgliederzahl ist und bleibt ein wichtiges Ziel des Vereins. Im Oberwallis meldeten sich neue Mitglieder zuerst nur zögerlich, letztlich machten die letztjährigen Neuzugänge aus dem deutschsprachigen Kantonsteil aber die Hälfte aus. «Es ist grossartig, dass die Zahl der Betriebe im Oberwallis von zehn auf 17 gesteigert werden konnte», sagt Hannelore Tsokhim, die Oberwalliser Vertreterin im Vorstand. Damit tragen aktuell 73 Betriebe das Label «Walliser Köstlichkeiten».

Ausser in Visp und Zermatt ist das Label in allen Regionen des Oberwallis vertreten. Im Unterwallis gibt es in Monthey kein zertifiziertes Restaurant. Vier Betriebe befinden sich gerade im Prozess der Zertifizierung, darunter auch das Restaurant Edelweiss auf der Riederalp. «Unser Ziel ist es, dass das Label ‘Walliser Köstlichkeiten’ in allen Regionen vertreten ist», so Alain De Preux, der Verwalter des Vereins. Ist ein Betrieb zertifiziert, führt der Verein auch Kontrollen durch. Letztes Jahr hat man 21 Restaurants besucht, um Kontrollen oder Coachings durchzuführen.

tma

09. April 2019, 17:46

