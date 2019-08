Halbstundentakt für das Goms während Stosszeiten

Die MGBahn bindet das Goms ab dem Winterfahrplan 2019 in den Stosszeiten im Halbstundentakt an das öV-Netz an. Von der erweiterten Anbindung, die mit Postauto-Bussen bewerkstelligt wird, profitierten insbesondere die Anwohner der Gemeinden Goms und Obergoms sowie Pendler und Anschlussreisende von und nach Fiesch.

Mit dem erweiterten Angebot zum bestehenden Stundentakt zwischen Fiesch und Oberwald kommt die MGBahn gemäss Mitteilung Wünschen der Gemeinden Goms und Obergoms nach. Dass alle Gommer Schüler ab dem Schuljahr 2019/20 in Münster zur Schule gehen, sei der Auslöser für diese Anpassung gewesen. Künftig wird es deshalb täglich sieben zusätzliche Verbindungen je Richtung geben.

Durch den künftigen Halbstundentakt während der Hauptverkehrszeiten böten sich zudem neue Möglichkeiten für Pendler von und nach Brig mit Anschluss Richtung Bern und Lausanne. Ferner ermöglichten die zusätzlichen Busse Touristen, Langläufern, Wintersportlern oder Wanderern einen direkten Anschluss an die halbstündigen Züge in Fiesch.

Die neuen täglichen Verbindungen starten mit dem kommenden Winterfahrplan am 15. Dezember und werden - unterstützt von Bund und Kanton - ganzjährig angeboten. Aufgrund der erwarteten Nachfrage würden die Verbindungen im Auftrag der MGBahn von Postauto mit Bussen durchgeführt. Diese Lösung biete zudem in Gemeinden mit etwas weiter vom Dorfkern gelegenen Bahnhöfen die Möglichkeit, zusätzliche Haltestellen anzufahren.

23. August 2019, 10:51

