Hausbrand oberhalb von Mörel

In Breiten oberhalb von Mörel geriet am Donnerstagvormittag ein Haus in Brand. Die Löscharbeiten sind in Gang. Verletzt wurde niemand.

Wie Markus Rieder, Mediensprecher der Kantonspolizei erklärt, ereignete sich der Brand kurz nach 10.30 Uhr. Derzeit seien Feuerwehrleute aus Mörel-Filet, Bitsch und Brig-Glis vor Ort, um die Flammen zu löschen. Auch Agenten der Kantonspolizei stehen im Einsatz.

Verletzte Personen gab es nicht. Die Brandursache ist noch unklar

msu

21. Februar 2019, 11:05

