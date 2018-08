Auf Pham folgt Héritier

Die Direktion der HES-SO Valais-Wallis hat auf Vorschlag des Auswahlausschusses Anne-Sylvaine Héritier zur neuen Leiterin des Bachelorstudiengangs HES-SO in Pflege ernannt. Im Rahmen ihrer Funktionen wird sie unter anderem auch Mitglied des Direktionsrats der Hochschule für Gesundheit (HEdS) sein. Sie tritt am 1. Januar 2019 die Nachfolge von Patricia Pham an, die auf Ende 2018 in den Ruhestand geht.

Wie die HES-SO Valais-Wallis in einer Mitteilung schreibt, ist Héritier seit 2013 an der Hochschule für Gesundheit tätig und unterrichtet gegenwärtig als Dozentin im Studiengang Pflege. Sie beteiligt sich auch an anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu Themen wie Gesundheit am Arbeitsplatz, Stress oder Burnout.

Die neue Studiengangsleiterin verfügt über ein Diplom in allgemeiner Krankenpflege, einen Master in Gesundheitspsychologie, eine Ausbildung in Coaching und ein Zertifikat in Pädagogik. Gegenwärtig absolviert sie einen Master in Management von Gesundheitseinrichtungen.

Als ehemalige Gemeinderätin und Mitglied verschiedener Gremien und Ausschüsse sei Frau Héritier fest im sozialmedizinischen Gefüge des Wallis verankert, schreibt die HES-SO Valais-Wallis weiter. Dank ihrer guten Kenntnisse des Gesundheitssektors und des Bildungsbereichs verfüge sie über die notwendigen Kompetenzen, um den Bachelorstudiengang Pflege weiterzuentwickeln und die damit zusammenhängenden Herausforderungen zu bewältigen.

Die Hochschule für Gesundheit, eine der vier Hochschulen der HES-SO Valais-Wallis, zählt rund 450 Studierende. Sie bietet zwei zweisprachige Bachelorstudiengänge an: Pflege in Sitten und Visp sowie Physiotherapie in Leukerbad.

pd/msu

30. August 2018, 10:31

