Stefanie Heinzmann für MTV EMAs nominiert

Stefanie Heinzmann ist erneut für die MTV EMAs als «Best Swiss Act» nominiert. Das Voting ist eröffnet.

Ariana Grande will abermals allen die Show stehlen. Die Künstlerin gilt als die Favoritin bei den diesjährigen MTV EMAs. Am 3. November wird sich zeigen, wer top und wer flop ist. Unter den Nominierten ist auch Stefanie Heinzmann. Die Oberwalliserin muss sich in der Kategorie "Best Swiss Act" gegen Loredana, Ilira, Monet192 und Faber durchsetzen.

Die Awards werden wie immer an die Künstler mit den meisten Votes gehen. Es liegt also abermals an den Fans, sich für ihren Lieblingskünstler stark zu machen.

ip

03. Oktober 2019, 14:15

