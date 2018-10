Hier trifft man Freunde...

114 Stände säumten am Samstag die Strassen und Plätze am Lonzamärt in Gampel. Das waren sogar ein paar Stände mehr als in den Vorjahren. Die Stimmung war zum Wetter passend heiter. Die Vielfalt bunt, das Rahmenprogramm abwechslungsreich.

Silvia Schmidt, Gemeinderätin von Gampel-Bratsch, gab sich sehr zufrieden mit dem Marktgeschehen. Es war ein buntes Treiben, ein geselliges Zusammensein. Sie wies auch darauf hin, dass in diesem Jahr gar wieder etwas mehr Dorfvereine mitmachen würden als in den Vorjahren.

Das Wetter spielte den Organisatoren und den Betreibern der Marktstände sichtlich in die Karten. Die Besucher waren so ziemlich aus dem ganzen Oberwallis angereist. Auf die Frage, was das Besondere am Lonzamärt sei, sagte Schmidt: «Die sehr gemütliche Atmosphäre und dass der Besucher überall genug Platz hat, um an den Ständen vorbeizuflanieren.»

Bereits am Vormittag hatten knapp zwei Dutzend Jugendliche aus Gampel-Bratsch-Niedergampel den Jungbürgerbrief erhalten. Sie liessen es sich anschliessend am eigenen Stand gut gehen und servierten nebst Bier auch Kaffee und Kuchen. Auf dem Primarschulhausplatz war am morgen ein kleiner «Chindär Flohmärt» eingerichtet, tagsüber ein richtiges Kinderparadies inklusive Riesentrampolin. Ein Karussell auf dem Marktplatz durfte ebenso wenig fehlen.

13. Oktober 2018, 19:05

