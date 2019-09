Hitzetag in Sitten

Ein weiterer Hitzetag im Wallis. Am Montag stieg das Thermometer in Sitten auf 30,2 Grad an. Foto: Walliser Bote

Am Montag hat es in Sitten einen Hitzetag gegeben. Die Temperatur stieg auf 30,2 Grad.

In Sitten hat es am Montag noch einmal einen Hitzetag gegeben: Die Temperatur stieg am Nachmittag auf 30,2 Grad, wie SRF Meteo mitteilte. Mehr als 30 Grad in der zweiten Septemberhälfte gab es in der Kantonshauptstadt bisher erst viermal.

Der Rekord wurde am 17. September 1975 erzielt: Damals war es mit 33,2 Grad noch deutlich heisser als am Montag.

In der Nordwestschweiz lagen die offiziellen Temperaturen zum Wochenstart bei knapp 29 Grad. An privaten Stationen, ohne Zertifizierung, wurde lokal der Wert von 30 Grad ebenfalls erreicht. Im Mittelland lagen die Temperaturen bei 28 Grad.

16. September 2019, 17:41

Artikel teilen