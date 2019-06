Bis zu 37 Grad im Wallis

Heisse Tage. Die Hitzewelle dauert nach aktuellem Stand bis mindestens kommenden Sonntag an, wobei die Höchsttemperaturen wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag erreicht werden dürften. (Symbolbild) Foto: Keystone

Gemäss MeteoSchweiz steigen ab Montag die Temperaturen von Tag zu Tag an. Im Wallis werden bis Mitte der Woche bis zu 37 Grad erwartet.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, setzt sich morgen Sonntag nach zum Teil dichteren Restwolken im Norden und Osten recht sonniges Wetter durch. Dabei werden am Nachmittag sommerliche 25 bis 27 Grad erreicht, im Wallis sind bereits bis zu 30 Grad möglich.

Ab Montag gelangen dann sehr warme Luftmassen direkt aus Nordafrika in die Schweiz, dazu scheint abgesehen von wenigen Schleierwolken meistens die Sonne. Die Temperaturen erreichen am Montag bereits 29 bis 30 Grad, ab Dienstag sind dann verbreitet 32 bis 35 Grad, in der Region Basel sowie im Zentralwallis stellenweise 36 bis 37 Grad möglich. Die Höchsttemperaturen bewegen sich im Bereich der Rekordwerte für den Monat Juni.

Nullgradgrenze auf 4800 Meter

Auch in der Höhe wird es warm, auf 2000 Metern werden zur Wochenmitte mehr als 20 Grad erreicht, und die Nullgradgrenze klettert auf rund 4800 Meter. Aufgrund der zur Zeit sehr langen Tage gibt es auch in der Nacht kaum noch eine Abkühlung, als Folge ist ab der Wochenmitte speziell in leicht erhöhten Lagen sowie in den Städten mit Tropennächten zu rechnen.

Die Hitzewelle dauert nach aktuellem Stand bis mindestens kommenden Sonntag an, wobei die Höchsttemperaturen wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag erreicht werden dürfte.

pd/msu

22. Juni 2019, 12:00

