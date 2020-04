Weniger Feinstaub aus Holzfeuerungen.

Im Jahr 2009 hat die Gemeinde Saas-Fee gemäss Mitteilung beschlossen, den gesundheitsschädlichen Feinstaubausstoss aus Holzfeuerungen und Cheminées deutlich zu reduzieren. Zusammen mit einem Schweizer Hersteller von Elektroabscheidern hat sie eine Aktion lanciert, bei der die Ausrüstung von Holzfeuerungen mit Feinstaubfiltern finanziell gefördert wurde. In den folgenden Jahren wurden in Saas-Fee zahlreiche Filter installiert.

Im Rahmen eines Messprojekts im Jahr 2018/19 hat das Bundesamt für Umwelt Bafu überprüfen lassen, wie gut sich diese Systeme in der Praxis bewähren. Dies tat die Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien des Bafu in Zusammenarbeit mit Messspezialisten der Fachhochschule Nordwestschweiz. 22 Feuerungsbetreiber in Saas-Fee machten beim Projekt mit und liessen Messungen an ihren offenen oder geschlossenen Cheminées, Schweden- oder Speicheröfen sowie Heizkesseln zu. Es zeigte sich schliesslich, dass die Filter rund 70 Prozent des Feinstaubs zurückhalten können.

Demnach hat die Förderaktion in Saas-Fee tatsächlich zu einer deutlichen Verminderung der Feinstaubemissionen geführt. Der Erfolg sei aber nur dann gewährleistet, wenn die Filteranlagen regelmässig gewartet würden, so die Verantwortlichen.

07. April 2020

