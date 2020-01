«Humor» – das Leuker Motto für 2020

Was 2019 «Bewegung» war, ist 2020 «Humor» – nämlich das Jahresmotto der Gemeinde Leuk.

«Auf bestimmte Dinge heiter und gelassen reagieren» sei gemäss Wörterbuch unter dem Begriff «Humor» zu verstehen, bemerkte der Leuker Gemeindepräsident Martin Lötscher am Sonntagabend im Zentrum Sosta in Susten. Hier ging der stimmungsvolle Neujahrsempfang über die Bühne, eine Feier, die selbstverständlich auch mit Humor nicht geizte. Wofür die Compagnie Digestif mit ihren slapstickartigen Tanz- und Gesangseinlagen verantwortlich zeichnete. «Auch 2020 wird es in unserer schönen Gemeinde nicht langweilig», garantierte Martin Lötscher den zahlreichen Gästen der traditionellen Neujahrsfeier. Wofür zahlreiche kulturelle Anlässe sorgen werden.

Gespannt waren diese Gäste auch auf die Bekanntgabe des neuen Leuker Botschafters: Thomas Inderwildi, der im bernischen Kirchdorf wohnhafte Bereichsleiter Vermögensverwaltung bei der Pensionskasse Post, ist es, der die Nachfolge von Mario Studer antrat.

06. Januar 2020, 14:45

