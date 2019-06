«Ich vermisse eine richtige Bäckerei»

Strand in San Simeon an der Westküste von Kalifornien. Foto: zvg

«Garden of the gods» in Colorado Springs. Foto: zvg

Der 21-jährige Claudio Pfaffen aus Brigerbad absolviert derzeit zusammen mit seinen Kollegen Laurent Perren (21) und Alexander Fux (22) einen Sprachaufenthalt in Denver, Colorado. Dabei steht auch der Skisport im Fokus der Oberwalliser.

Claudio Pfaffen, warum hat es Sie und Ihre Freunde ausgerechnet nach Denver, in die Hauptstadt des Bundesstaates Colorado, verschlagen?

«Wir haben uns nach einer Gegend umgeschaut, in der ein Sprachaufenthalt möglich ist, in der wir aber auch diverse Skigebiete besuchen können. Wir konnten uns schliesslich schnell auf Denver einigen, da in der Nähe der Stadt die Skigebiete Breckenridge, Keystone, Copper Mountain oder Park City liegen.»

Was erhoffen Sie sich von Ihrem Aufenthalt in den Staaten?

«Ich möchte mein Vokabular verbessern und grundsätzlich sicherer im Sprechen werden. Ein weiteres Ziel ist ausserdem, möglichst viele Skigebiete und Nationalparks zu erkunden.»

Haben sich diese Erwartungen bisher erfüllt?

«Definitiv! Bis jetzt haben wir sehr viel gesehen und hatten grösstenteils Glück mit dem Wetter.»

Wie ist das Wetter?

«Es ist grundsätzlich sehr warm, ab un d zu weht ein frischer Wind, jedoch ist sehr oft, sehr sonnig. Während unseres Aufenthalts in Denver hat es schon mehrere Male geschneit.»

Welche Herausforderungen hatten Sie bisher zu meistern?

«Der ÖV ist in den USA nicht so gut organisiert wie in der Schweiz, da die Amerikaner sehr stark auf ihre Autos fixiert sind.»

Wie erleben Sie Land und Leute?

«Die Menschen hier sind sehr nett und offen. Egal wohin man geht, ob im Aufzug, im Restaurant, am Skilift oder beim Warten an der Ampel: Fast immer wird man in ein freundliches Gespräch verwickelt.»

Was unterscheidet die US-Amerikaner von den Wallisern?

«Wie gesagt sind die Leute hierviel offener, man spricht miteinander und gegenseitige Hilfe bei Kleinigkeiten ist selbstverständlich. Hingegen ist der Ausgang ‹diskreter› als in der Schweiz, da die meisten Bars und Clubs um 2.00 Uhr in der Nacht schliessen und öffentlicher Alkoholkonsum verboten ist.»

Haben Sie manchmal Heimweh?

«Ja, manchmal schon. Jedoch bin ich mit Freunden hier, sodass ich mich fast schon wie zu Hause fühle.»

Was vermissen Sie aus der Schweiz?

«Rivella und eine richtige Bäckerei.»

Welches Bild der Schweiz hat man in Colorado?

«Schokolade, die Alpen, Banken.»

Wie wohnen Sie in Denver?

«Wir haben eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten. Zur Wohnung gehören auch ein grosses Wohnzimmer und eine moderne Küche. Wir haben uns im Brooks Tower einquartiert, der sich in Downtown Denver befindet und sehr nahe an der Schule gelegen ist. Wir haben eine gute Aussicht auf die nahe gelgenen Berge. Die Berge hier – bis zu 400 m ü. M. – erscheinen einem recht klein, da das ganze Gebiet sehr hoch gelegen ist. Denver befindet sich auf 1600 m ü. M., was vergleichbar mit Zermatt ist.»

pan

03. Juni 2019, 11:30

