Damian Imboden folgt auf Roger Michlig

Der Verwaltungsrat der RW Oberwallis AG (RWO AG) hat Damian Imboden zum neuen Geschäftsleiter des Regions- und Wirtschaftszentrums Oberwallis bestimmt. Imboden tritt seine Stelle im Dienst der Region am 1. Juni 2020 an.

Mit der Wahl von Damian Imboden setzt der Verwaltungsrat der RWO AG auf einen erfahrenen Manager mit regionalen Wurzeln. Der gebürtige Zaniglaser verfügt über eine Fachausbildung für Tourismus an der Fachhochschule Wallis in Siders (1987) und ein Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule Wallis in Visp (1991).

Er startete seine Laufbahn im Tourismus und wechselte 1995 zur Scintilla nach Steg. Mit dem Nachdiplomstudium Logistik an der Fachhochschule in Olten (2000) folgte bei Bosch eine beachtliche Karriere als Logistikmanager, die ihn u. a. nach Mexiko, Ungarn und Deutschland führte. Seine strategischen Kompetenzen vertiefte Imboden als Supply Chain Manager bei der früheren Axeon in Werken in der Schweiz, Deutschland und Polen, bei Swisscom in Bern und Invacare International, einem globalen Produzenten medizinischer Geräte.

«Sein Leistungsausweis im Management in komplexem und teils schwierigem Umfeld, sowohl auf regionaler als auch auf globaler Stufe, hat uns überzeugt», sagt Richard Kalbermatter, Verwaltungsratspräsident der RWO AG.

Nanzer übernimmt ad interim Im Alter von 55 Jahren kehrt Imboden in seinen Heimatkanton zurück und wird seine weitreichende Führungserfahrung in die Regional- und Wirtschaftsentwicklung einbringen. Er tritt seine Stelle in Naters am 1. Juni 2020 an. Ad interim ist der stellvertretende Geschäftsleiter Ivo Nanzer für die Führung der RWO AG verantwortlich.

26. Februar 2020, 10:36

