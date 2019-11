Inden und Ausserberg investieren in Infrastruktur

Urversammlungen | In Inden und Ausserberg hat sich die Bevölkerung für Infrastrukturinvestitionen ausgesprochen

Eine halbe Million soll in Ausserberg investiert werden. Und auch die Gemeinde Inden investiert über 300'000 Franken in Infrastrukturen. Foto: mengis media/Andrea Soltermann

Inden investiert in Verkehr …

Mit einem Cashflow von 147'150 Franken und einem Ertragsüberschuss von 13'150 Franken schliesst die Gemeinde Inden die laufende Rechnung ab. Nettoinvestitionen von 331'000 Franken sind geplant, davon ein Grossteil für den Verkehr. Auch wurde über die Richtlinien des Energieförderprogramms mit dem Förderthema Heizung und Warmwasser informiert.

… Ausserberg in Trink- und Abwasserleitungen

In Ausserberg wurden Nettoinvestitionen von 525'500 Franken genehmigt. Hauptsächlich werden 220'000 Franken in Trinkwasserleitungen sowie 30'000 Franken in Abwasserleitungen investiert. Ebenfalls wurde über den Verpflichtungskredit von 250'000 Franken zur Sanierung der Strasse Raron–St. German informiert. Der dazugehörige Bau- und Kreditbeschluss wurde angenommen.

wb

29. November 2019, 22:57

Artikel teilen