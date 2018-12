Individuelle Prämienverbilligungen in Höhe von 192,6 Millionen Franken

Krankenkassen | Kanton will Familien in bescheidenen Verhältnissen ab 2019 besser unterstützen

Insgesamt werden 2019 rund 71'000 Walliserinnen und Walliser, also ungefähr 20 Prozent der Versicherten, eine Prämienverbilligung erhalten.

Der Budgetrahmen für die individuelle Prämienverbilligung wird 2019 insgesamt 192.6 Millionen Franken betragen, was 12.5 Millionen Franken mehr sind als 2018. Dies teilte der Kanton am Donnerstag mit. Zur Entlastung von Familien in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen hat der Staatsrat beschlossen, ab 2019 mindestens 60 Prozent der Krankenkassenprämien der Kinder dieser Familien zu finanzieren.

Mit der vorgesehenen Budgeterhöhung für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) können gemäss Mitteilung rund 1000 Personen mehr als 2018 unterstützt werden. Insgesamt werden 2019 rund 71'000 Walliserinnen und Walliser, also ungefähr 20 Prozent der Versicherten, eine Prämienverbilligung erhalten.

Die Begünstigten sind demnach vor allem Personen und Familien in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen (47 Prozent), Bezüger/innen von AHV/IV-Ergänzungsleistungen (29 Prozent) und Sozialhilfebezüger/innen (12 Prozent). Die übrigen Subventionen sind für die Prämienrückzahlung von Personen mit einem Verlustschein bestimmt (11 Prozent).

Zur Unterstützung der Familien in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen wird der minimale Subventionssatz für Kinder und junge Erwachsene in der Ausbildung von 50 Prozent im Jahr 2018 auf 60 Prozent im Jahr 2019 erhöht.

Die Begünstigten werden auf der Grundlage ihrer Steuererklärung 2017 automatisch ermittelt. Im Februar 2019 werden sie eine persönliche Information erhalten.

