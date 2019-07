Internationale Alpwirtschaft zu Gast im Wallis

Die internationale Alpwirtschaftstagung (IAT) kommt 2020 ins Wallis. Sie findet alle zwei Jahre in einem anderen Alpenland statt. Anfang Juli 2020 werden in Visp rund 300 Vertreter der Alpwirtschaft aus Frankreich, Italien, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Gemäss Mitteilung vonseiten des Kantons Wallis wurde der Einsatz der Verantwortlichen des Landwirtschaftszentrums Visp belohnt. Sie haben sich um die Durchführung der internationalen Alpwirtschaftstagung 2020 beworben. Als Tagungsort sei Visp vorgesehen.

Wie das OK an seiner ersten Sitzung Ende Juni in Visp entschied, soll es an der Tagung mit Podium und Exkursionen auf Alpen im Ober- und im Unterwallis um Wasser- und Klimathematik, Alpbewirtschaftung mit Weidemanagement, Erhalt von Biodiversität sowie Alpprodukte und deren Kennzeichnung und Vermarktung gehen.

Das OK steht unter der Leitung von Nationalrats Thomas Egger. Moritz Schwery, der Leiter des Landwirtschaftszentrums Visp, steht ihm als Vizepräsident zur Seite. Das OK setzt sich weiter zusammen aus Eliane Peralta-Häfliger, André Summermatter, Pascal Nyfeler, Matthäus Schinner, Charles-André Mudry, Adrian Zuber sowie Christian Carron.

Man werde in den kommenden Monaten die Vorbereitungsarbeiten vorantreiben. Die IAT 2020 sei eine ausgezeichnete Gelegenheit, «die vielfältigen Leistungen der Walliser Alpwirtschaft einem internationalen Publikum zu präsentieren», heisst es abschliessend.

