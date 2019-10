30'000 Franken für neue IT-Infrastruktur der Sekundarstufe

Die IT der Sekundarstufe im Lötschental wird erneuert. Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden spricht einen Zustupf von 30'000 Franken. (Symbolbild) Foto: zvg

Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden unterstützt die Gemeinden Ferden, Kippel, Wiler und Blatten im Lötschental mit 30'000 Franken für die Erneuerung der IT-Infrastruktur der Sekundarstufe.

Wie die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden in einer Mitteilung schreibt, hat der Vorstand an seiner Sitzung im Oktober insgesamt 41 Projekte behandelt und Beiträge in der Höhe von 1,9 Millionen Franken beschlossen.

Die unterstützten Gemeinden befinden sich in den Kantonen Graubünden, Wallis, Tessin, Bern, Uri, Glarus, Luzern, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Solothurn und Jura.

Die Investition der Gemeinden Ferden, Kippel, Wiler und Blatten im Lötschental in die Erneuerung der IT-Infrastruktur der Sekundarstufe unterstützt die Patenschaft mit 30'000 Franken.

Solidaritätsgedanke zwischen Berg und Tal

Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden existiert seit 1940. Sie vermittelt bedürftigen Bergkörperschaften Gönner und finanzstarke Gemeinden aus dem Unterland. Sie prüft die Gesuche jeweils in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Kantonen und Gemeinden vor Ort und erarbeitet ein objektives Bild über die Finanzlage der Gesuchsteller, die Subventionsmöglichkeiten und die Unterstützungswürdigkeit der Projekte.

2018 konnte die Patenschaft 23.5 Millionen Franken an Spenden und Legaten für die Unterstützung des Berggebietes in Empfang nehmen.

pd/msu

24. Oktober 2019, 10:15

