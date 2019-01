Spiel der Kantonspolizei lädt zum Jahreskonzert

Anlässlich ihres 38. Jahreskonzerts tritt das Spiel der Kantonspolizei Wallis am kommenden Samstag um 19 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum La Poste in Visp sowie am Sonntag um 18 Uhr in der Aula des Sittener Kollegiums «de la Planta» auf.

Auch die 38. Auflage des Jahreskonzerts sei ein Zeichen der Anerkennung, welches die Kantonspolizei der Walliser Bevölkerung für deren Unterstützung im vergangenen Jahr aussprechen möchte, heisst es in einer Mitteilung.

Unter der Leitung von Yves Sauthier etablierte sich das Spiel der Kantonspolizei Wallis in der 1. Klasse der Kategorie Brass-Band und verfügt über ein umfangreiches Repertoire.

Das Spiel besteht hauptsächlich aus Angehörigen der Kantonspolizei, welche durch Kollegen der Kantonsverwaltung und Gemeindepolizeikorps verstärkt werden. Das Spiel der Kantonspolizei wird bei offiziellen Zeremonien, wie bei der Polizei-Vereidigung oder beim Empfang des Präsidenten des Grossen Rates aufgeboten.

Der Eintritt zu den Konzerten in Visp und Sitten ist frei. Am Ende jeder Vorstellung wird ein Aperitif offeriert.

pd / pan

16. Januar 2019, 07:00

Artikel teilen