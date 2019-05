Jan Koczwanski wird vermisst

Seit Donnerstag wird in der Region Branson/Fully der 63-jährige Jan Koczwanski vermisst. Auf Wunsch der Familie verbreitet die Walliser Kantonspolizei eine Vermisstmeldung.

Gemäss Polizeiangaben hat der 63-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Wohnung der Familie in Branson/Fully verlassen, um einen Spaziergang in der Region zu unternehmen. Welche Richtung er dazu eingeschlagen hat, ist nicht bekannt.

Signalement

Jan Koczwanski ist 185 cm gross, hat eine schlanke, sportliche Statur. Er trägt eine beigefarbene Hose, eine braune Fleesjacke und helle Wanderschuhe. Der Vermisste ist geistig behindert.

