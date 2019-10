JCI-Kongress nächstes Jahr in Crans-Montana

Anlässlich des Nationalkongresses der Junior Chamber Switzerland erhielt die Delegation aus dem Wallis die JCI-Flamme. Die Mitglieder werden den nächsten Kongress organisieren.

Zum 60. Geburtstag der Junior Chamber Switzerland JCI reisten rund 900 Mitglieder und Gäste nach Graubünden. Die JCI Brig war mit 17 Personen am Anlass vertreten. Zu den Highlights des Kongresses gehörte aus Walliser Sicht gemäss Mitteilung die Übergabe der JCI-Flamme vom diesjährigen Austragungsort Graubünden an die Delegation aus dem Kanton Wallis. Die sechs JCI-Organisationen innerhalb des Kantons werden gemeinsam vom 2. bis 4. Oktober 2020 den Kongress in Crans Montana organisieren.

Über eine besondere Ehrung freuten sich Carmine Catalano und Matthias Volken. Sie erhielten für ihre gemeinsam geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren den «National President Award». Dieser Preis wird jährlich durch den Nationalpräsident der JCI an eine Person oder Personengruppe verliehen, welche sich besonders stark für die Interessen der JCI einsetzt.

Die Junior Chamber International - ehemals junge Wirtschaftskammer - ist eine Non-Profit-Organisation, politisch und konfessionell unabhängig. Die Mitglieder sind zwischen 18 und 40 Jahre alt: Führungskräfte, die bereit sind, durch ihre aktive Mitarbeit innerhalb von JCI neue Fähigkeiten zu entwickeln und die Welt ein bisschen zu verbessern. JCI ist in über 100 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv, umfasst 6000 lokale Kammern mit rund 200'000 Mitgliedern.

pd/ip

23. Oktober 2019, 09:55

Artikel teilen