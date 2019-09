Jérémy Savioz neuer Geschäftsführer von Pro Natura Wallis

Ab Montag hat Pro Natura Wallis mit Jérémy Savioz einen neuen Geschäftsführer. Er tritt die Nachfolge von Thierry Largey an.

Seit Ende Juli war die Geschäftsführung von Pro Natura Wallis nach dem Ausscheiden von Thierry Largey unbesetzt. Ab Montag nun ist Jérémy Savioz für die Geschäftsführung der Naturschutzorganisation zuständig.

Gemäss Mitteilung von Pro Natura Wallis arbeitete Savioz bislang bei der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach. Der diplomierte Geograf verfügt über umfassende Kenntnisse in Biologie und hat eine juristische Ausbildung für Nichtjuristen absolviert. Savioz ist neben seinem Amt als Grossrat auch Mitglied im Generalrat in Siders und kennt sich demnach in der kantonalen Politik und Verwaltung aus.

11. September 2019, 19:00

