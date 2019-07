Jodlerklub Grubenalp präsentiert Videoclip

Der Jodlerklub Grubenalp aus Saas-Balen zeigt sich kreativ und präsentiert ein Filmprojekt. Grundlage bildet der Juiz «Dr'Grüebuälpler», den Fredy Wallimann anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Jodlerklubs im 2016 komponierte.

Vom jüngsten Schildträger bis hin zum 85-jährigen Jodler: Wie der Jodlerklub in einer Mitteilung schreibt, wirkten am Filmprojekt sämtliche Mitglieder mit. Der Klub strebe mit dem Film keinen finanziellen Erfolg an. Vielmehr soll dieser zeigen, was «mit sehr gutem Zusammenhalt, Motivation und Einsatz möglich ist».

Die Filmaufnahmen entstanden demnach während zwei Wochenenden. «Wir sind wirklich sehr stolz darauf, dass wir dieses Film-Projekt ganz alleine auf die Beine gestellt haben und uns nun gemeinsam über das Resultat freuen können», lässt sich Vereinspräsidentin in der Mitteilung zitieren. Nebst der Musik soll der Clip auch die Sehenswürdigkeiten der Region in Szene setzen.

Der Jodlerklub Grubenalp zählt 37 Aktivmitglieder und ist damit nach eigenen Angaben der grösste Jodlerklub der Schweiz.

29. Juli 2019, 20:05

