Jose Anita Piening in MGBahn-Geschäftsleitung gewählt

Jose Anita Piening wird per Anfang Oktober die neue Leiterin Personal und Mitglied in der Geschäftsleitung der MGBahn. Foto: zvg

Der Verwaltungsrat der Matterhorn Gotthard Bahn hat Jose Anita Piening (36) zur neuen Leiterin Personal der Matterhorn Gotthard Bahn und der BVZ Holding gewählt und in die Geschäftsleitung aufgenommen. Piening kenne die Unternehmen bereits von ihrer früheren Tätigkeit her. Sie ersetzt Christoph Kronig, der nach fünfeinhalb Jahren zu den SBB wechselt.

Jose Anita Piening hat sich gemäss Mitteilung vom Freitag in einem externen Rekrutierungsverfahren unter zahlreichen Kandidaten durchgesetzt hat und übernimmt die neue Funktion als Leiterin Personal per Anfang Oktober 2019. Sie bringe einen fundierten Leistungsausweis in der Personal- und Organisationsentwicklung mit und kenne das Unternehmen von früheren beruflichen Stationen.

Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit bei der PwC in Bern von 2008 bis 2014 hatte sie verschiedene Mandate für die Matterhorn Gotthard Bahn inne. «2014 wechselte sie zur MGBahn-/BVZ-Gruppe, wo sie das neue Ressort Personal- und Organisationsentwicklung etablierte. Als Leiterin dieser Einheit prägte sie die Führungs- und Kulturentwicklung sowie die Aus- und Weiterbildung massgeblich mit.»

Im Mai 2018 stieg Piening bei der Genossenschaft Migros Aare ein: «Hier vertiefte sie als Projektleiterin Strategische Unternehmensentwicklung ihre Kenntnisse im Bereich Digitalisierung und Change Management.» Parallel bildete sich die Betriebswirtschafterin mit einem Master-Abschluss der Universität Bern mit einem CAS in Innovationsmanagement und Intrapreneurship an der Universität Fribourg weiter.

pd/tma

28. Juni 2019, 12:00

