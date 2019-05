Pascal Indermitte mit Jugendpreis ausgezeichnet

An der GV der Jugendarbeitsstelle Westlichen Raron hat Christian Rieder das Präsidentenamt abgegeben. für ihn übernimmt Inge Berchtold aus Raron.

Anlässlich der 34. GV der Jugendarbeitsstelle Westlich Raron wurden die neuen Entwicklungen der Institution vorgestellt. Die Jugendarbeit müsse sich immer wieder wandeln, um den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu werden, heisst es in einer Mitteilung. In den letzten zwei Jahren sei entsprechend an der Digitalisierung der Jugendarbeit, mit neuem Webauftritt und neuer App, gearbeitet worden. Über die App könnten alle wichtigen Informationen der Jugendarbeit aus dem ganzen Oberwallis abgerufen werden.

Neben dem digitalen Wandel gab es auch einen personellen Wandel. Christian Rieder aus Wiler demissionierte als Präsident nach über zehn Jahren. Als Nachfolgerin wurde Inge Berchtold aus Raron gewählt. Ebenfalls wird Christian Kalbermatter die Jugendarbeitsstelle Westlich Raron ab dem Sommer nach sechsjähriger Tätigkeit als Stellenleiter verlassen. Kalbermatter wird den Vorstand als Fachkraft verstärken.

Erfolgreicher Ferienpass

Am Ferienpass haben gemäss Mitteilung 50 Prozent aller Schüler teilgenommen, was einen neuen Rekord darstellt. Ebenfalls sei die Kampagne über die Betreuung von Jugendlichen in herausfordernden Situationen mit der Werbeaktion «Wa brännts mit diär?» ein Streckenpferd im Jahresprogramm gewesen. Daneben ist man erfreut darüber, dass in jeder Gemeinde des Bezirks ein Jugendverein existiert und fast der ganze Bezirk mit einer Jungwacht-Blauring-Schar abgedeckt ist. Gemäss Rieder ist die Jugendarbeitsstelle Westlich Raron die wichtigste Institution im Bereich der soziokulturellen Jugendentwicklung im Bezirk und im Oberwallis.

Jugendpreis für herausragende Leistungen

Die Jugendarbeitsstelle Westlich Raron hat den diesjährigen Preis für herausragende Leistungen im Bereich Jugend an Pascal Indermitte aus Steg mit dem Projekt «Pumptrack Gampel-Steg» überreicht. Er engagierte sich zusammen mit Velo Club Lonza und einer Projektgruppe von Jugendlichen für die Realisierung des ersten Pumptracks im Rhonetal. Daneben hat sich Indermitte während mehrerer Jahre an verschiedenen Projekten (Schulgarten Steg-Hohtenn, FC Steg, Vereinslokal Schäru, JW Steg) beteiligt.

pd / pan

03. Mai 2019, 09:53

Artikel teilen